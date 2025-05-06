Супермама 9 сезон 34 выпуск — смотреть онлайн от 06.05.2025

Выпуск 34 | 06.05.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн проект Супермама 9 сезон 34 выпуск от 06.05.2025 на сайте СТБ!

Мама-руководительница Светлана точно знает, как держать все под контролем и на работе, и дома, поэтому она уже готова поделиться всеми подробностями жизни медицинской династии с участницами шоу Супермама 2025. Светлане 38 лет, и она имеет три образования: медицинское, юридическое и экономическое. Женщина призналась, что она всегда мечтала руководить в медицинской сфере и последние десять лет успешно занимала руководящие должности.

Преуспевать мама-руководительница учит и своего одиннадцатилетнего сына Юрия, который живет по строгому графику. Давит ли Светлана на сына, чтобы он также в будущем стал врачом? Почему она семь раз выходила замуж и не считает свои браки ошибками? И какие требования мамы к будущим невесткам шокировали соперниц? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 9 сезон 34 выпуск от 06.05.2025.

Смотрите онлайн: Супермама 9 сезон 33 выпуск от 05.05.2025