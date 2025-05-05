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Video: Супермама 9 сезон 33 выпуск - смотреть онлайн от 05.05.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 33 выпуск от 05 мая 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 05.05.2025 на СТБ
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Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 33 выпуск от 05.05.2025! На этой неделе сойдутся четыре яркие мамочки из Киева с кардинально разными методами воспитания. Пока кто-то воспитывает детей по четким правилам и приучает к дисциплине, другая мама ищет общий язык с дочерью-подростком и становится для нее настоящей подругой. Возможно ли совместить ласку и строгость в воспитании детей? И кто из мам поразит соперниц больше всего? Смотрите 33 выпуск реалити-шоу Супермама 9 сезон на сайте СТБ и узнайте!

Открывает неделю Лиза – молодая мама, которая еще на первом знакомстве создала образ женщины с беззаботной жизнью, которую обеспечивает муж. Почему идеальная картинка распалась на глазах у конкуренток? Как Лиза объяснит свои жесткие методы воспитания двухлетней дочери? И получит ли она поддержку от других участниц и психолога проекта? Смотрите все в новом выпуске шоу СТБ Супермама 33 выпуск!

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