Супермама 9 сезон 33 выпуск — смотреть онлайн от 05.05.2025

Выпуск 33 | 05.05.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 33 выпуск от 05.05.2025! На этой неделе сойдутся четыре яркие мамочки из Киева с кардинально разными методами воспитания. Пока кто-то воспитывает детей по четким правилам и приучает к дисциплине, другая мама ищет общий язык с дочерью-подростком и становится для нее настоящей подругой. Возможно ли совместить ласку и строгость в воспитании детей? И кто из мам поразит соперниц больше всего? Смотрите 33 выпуск реалити-шоу Супермама 9 сезон на сайте СТБ и узнайте!

Открывает неделю Лиза – молодая мама, которая еще на первом знакомстве создала образ женщины с беззаботной жизнью, которую обеспечивает муж. Почему идеальная картинка распалась на глазах у конкуренток? Как Лиза объяснит свои жесткие методы воспитания двухлетней дочери? И получит ли она поддержку от других участниц и психолога проекта? Смотрите все в новом выпуске шоу СТБ Супермама 33 выпуск!

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