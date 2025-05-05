Супермама 9 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 05.05.2025

Випуск 33 | 05.05.2025 | Сезон 9

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 33 випуск від 05.05.2025! На цьому тижні зійдуться чотири яскраві матусі з Києва з кардинально різними методами виховання. Поки хтось виховує дітей за чіткими правилами та привчає до дисципліни, інша мама шукає спільну мову з донькою-підлітком і стає для неї справжньою подругою. Чи можливо поєднати ласку та суворість у вихованні дітей? І хто з матусь вразить суперниць найбільше? Дивіться 33 випуск реаліті-шоу Супермама 9 сезон на сайті СТБ та дізнайтеся!

Відкриває тиждень Ліза – молода мама, яка ще на першому знайомстві створила образ жінки з безтурботним життям, яке забезпечує чоловік. Чому ідеальна картинка розпалася на очах у конкуренток? Як Ліза пояснить свої жорсткі методи виховання дворічної доньки? Та чи отримає вона підтримку від інших учасниць і психолога проєкту? Дивіться все в новому випуску шоу СТБ Супермама 33 випуск!

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