Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Один за всіх
Один за всіх
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
 Холостяк
Холостяк
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
Все проекты
ua
Супермама

Video: Супермама 9 сезон 32 выпуск - смотреть онлайн от 01.05.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 32 выпуск от 01 мая 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 01.05.2025 на СТБ
Смотрите также
Супермама 9 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн от 01.05.2025
Супермама

Супермама 9 сезон 31 выпуск от 30.04.2025 смотреть онлайн

 Супермама 9 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн от 01.05.2025
Супермама

Супермама 9 сезон 30 выпуск от 29.04.2025 смотреть онлайн

 Супермама 9 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн от 01.05.2025
Супермама

Супермама 9 сезон 29 выпуск от 28.04.2025 смотреть онлайн

 Супермама 9 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн от 01.05.2025
Супермама

Супермама 9 сезон 28 выпуск от 24.04.2025 смотреть онлайн
Супермама Выпуск 32 Супермама 9 сезон 32 выпуск от 01.05.2025 смотреть онлайн
Выпуск 32 | 01.05.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 32 выпуск от 01.05.2025 и узнайте, что скрывается в чрезмерной опеке над сыном мамы за активное развитие Виктории. Какие психологические травмы заметит психолог у Виктории? Как недопроработанные переживания с детства повлияли на взрослую жизнь женщины? Покажет 32 выпуск семейного реалити-проекта СТБ Супермама 9 сезон.

За стремлением быть идеальной матерью скрывается болезненная история. Виктория выросла в сложных условиях – с родителями, которые больше заботились о наличии алкоголя в доме, чем о счастливом детстве дочери. Став мамой, теперь Виктория делает все возможное, чтобы быть противоположностью своих родителей. Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 32 выпуск – не пропустите трогательные эмоции и узнайте, какое ужасное событие пережила Виктория, с чем теперь работает с психотерапевтом, чтобы исцелиться от травмы.

Смотрите онлайн: Супермама 9 сезон 31 выпуск от 30.04.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить