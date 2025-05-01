Супермама 9 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн от 01.05.2025

Выпуск 32 | 01.05.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 32 выпуск от 01.05.2025 и узнайте, что скрывается в чрезмерной опеке над сыном мамы за активное развитие Виктории. Какие психологические травмы заметит психолог у Виктории? Как недопроработанные переживания с детства повлияли на взрослую жизнь женщины? Покажет 32 выпуск семейного реалити-проекта СТБ Супермама 9 сезон.

За стремлением быть идеальной матерью скрывается болезненная история. Виктория выросла в сложных условиях – с родителями, которые больше заботились о наличии алкоголя в доме, чем о счастливом детстве дочери. Став мамой, теперь Виктория делает все возможное, чтобы быть противоположностью своих родителей. Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 32 выпуск – не пропустите трогательные эмоции и узнайте, какое ужасное событие пережила Виктория, с чем теперь работает с психотерапевтом, чтобы исцелиться от травмы.

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