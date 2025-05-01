Супермама 9 сезон 32 випуск – дивитись онлайн від 01.05.2025

Випуск 32 | 01.05.2025 | Сезон 9

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 32 випуск від 01.05.2025 та дізнайтеся, що ховається в надмірній опіці над сином мами за активний розвиток Вікторії. Які психологічні травми помітить психолог у Вікторії? Як недоопрацьовані переживання з дитинства вплинули на доросле життя жінки? Покаже 32 випуск сімейного реаліті-проєкту СТБ Супермама 9 сезон.

За прагненням бути ідеальною матір’ю ховається болюча історія. Вікторія виросла в складних умовах – із батьками, які більше дбали про наявність алкоголю в домі, ніж про щасливе дитинство доньки. Ставши мамою, тепер Вікторія робить усе можливе, щоб бути протилежністю своїх батьків. Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 32 випуск – не пропустіть зворушливі емоції та дізнайтеся, яку жахливу подію пережила Вікторія, з чим тепер працює з психотерапевтом, щоб зцілитися від травми.

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