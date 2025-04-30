Супермама 9 сезон 31 выпуск — смотреть онлайн от 30.04.2025

Выпуск 31 | 30.04.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 31 выпуск от 30.04.2025 и узнайте, почему по мнению психолога проекта у мамы Нины произошла ролевая путаница и зависимость от гендерных стереотипов. Почему женщина взяла на себя роль мужчины в семье? Ответ получите в новом выпуске семейного реалити Супермама.

Мама как папа Нина откроет всю правду о жизни своей нестандартной семьи. Женщина взяла на себя роль мужа и сама решает финансовые вопросы, организует благосостояние всех членов семьи, а домашними делами занимается ее мама. Почему Нина до сих пор живет с ней и даже спит в одной постели? Чем возмутит соперниц и станет поводом для критики такой образ жизни семьи? Почему все прошлые браки Нины завершились драмой и какие испытания она прошла? Все подробности непростой жизни мамы как папа Нины – в 31 выпуске реалити-проекта Супермама 9 сезон. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

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