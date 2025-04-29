Супермама 9 сезон 30 выпуск — смотреть онлайн от 29.04.2025

Выпуск 30 | 29.04.2025 | Сезон 9

Мама за ментальное здоровье Наталья убеждена: счастливая мама – здоровые дети. Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 30 выпуск от 29.04.2025 и узнайте, как участница будет доказывать мамам, что физическое состояние детей напрямую зависит от атмосферы в семье. У кого из соперниц деятельность мамы в направлении психосоматики вызовет недоверие? И кто покинет дом Натальи, не успев даже на ужин? Покажет 30 выпуск семейного реалити СТБ Супермама 9 сезон.

Хотя мама за ментальное здоровье Наталья уверяет, что разбирается в психологии, Дмитрий Карпачев заметил во время общения мам странное поведение Натальи, которое противоречит ее словам. Почему психолог не придерживается эмпатии и уважения границ других? И чем завершится очередной скандал между Викой и Натальей? Смотрите в программе Супермама 9 сезон 30 выпуск на сайте СТБ!

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