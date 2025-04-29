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Video: Супермама 9 сезон 30 випуск - дивитись онлайн від 29.04.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 30 випуск від 29 квітня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 29.04.2025 на СТБ
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Випуск 30 | 29.04.2025 | Сезон 9

Мама за ментальне здоров’я Наталя переконана: щаслива мама – здорові діти. Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 30 випуск від 29.04.2025 та дізнайтеся, як учасниця доводитиме матусям, що фізичний стан дітей напряму залежить від атмосфери в родині. У кого із суперниць діяльність мами в напряму психосоматики викличе недовіру? Та хто покине дім Наталі, не встигнувши навіть на вечерю? Покаже 30 випуск сімейного реаліті СТБ Супермама 9 сезон

Хоча мама за ментальне здоров’я Наталя запевняє, що знається на психології, Дмитро Карпачов помітив під час спілкування матусь дивну поведінку Наталі, яка суперечить її словам. Чому психологиня не дотримується емпатії та поваги кордонів інших? І чим завершиться черговий скандал між Вікою та Наталею? Дивіться у програмі Супермама 9 сезон 30 випуск на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Супермама 9 сезон 29 випуск від 28.04.2025

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