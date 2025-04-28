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Video: Супермама 9 сезон 29 випуск - дивитись онлайн від 28.04.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 29 випуск від 28 квітня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 28.04.2025 на СТБ
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Випуск 29 | 28.04.2025 | Сезон 9

Знайомтеся зі львівським квартетом, який вступає в нове змагання за титул супермами цього тижня! Дивіться онлайн проєкт Супермама 9 сезон 29 випуск від 28.04.2025, щоб дізнатися, хто з львів’янок стане переможницею, обійшовши суперниць у хазяйновитості, самореалізації й вихованні дітей.

Спочатку своє королівське життя продемонструє конкуренткам мама за втілення бажань Віка, яка робить усе, щоб дати найкраще дитинство для своєї маленької королеви Емілії. Вікторії 21 рік, і вона працює менеджеркою соціальних мереж в іноземній компанії. Учасниця шоу Супермама 2025 розповіла, що високооплачувана робота дозволяє їй втілювати всі мрії доньки в реальність. Але чому професія Віки шокує матусь? Чи займається матуся хатніми справами? І хто найбільше вкладається в розвиток дитини? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 9 сезон 29 випуск від 28.04.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 9 сезон 28 випуск від 24.04.2025

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