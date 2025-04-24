Супермама 9 сезон 28 випуск – дивитись онлайн від 24.04.2025

Випуск 28 | 24.04.2025 | Сезон 9

Виховання без кордонів чи недбальство? У всьому розберуться мамконтроль і Дмитро Карпачов! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 9 сезон 28 випуск від 24.04.2025 на сайті СТБ.

Ще під час знайомства 27-річна мама без рамок Маша шокувала суперниць тим, що її дитина облизала смітник. У шоу Супермама 2025 матуся доведе, що рамки у вихованні не важливі, а виховання без заборон – зовсім не для неї. Маша виховує сина Марка, якому 2 роки й 7 місяців. Жінка хоче, щоб її хлопчик виріс вільним і пізнавав світ без обмежень. Саме тому Марк їсть усе, що хоче, облизує сміттєві баки й матюкається, якщо цього забажає. Учасниці проєкту Супермама були вражені таким підходом Маші до виховання. Чи зможуть вони переконати її у своїй правоті? Що про наслідки такого материнства скаже Дмитро Карпачов? Дивіться онлайн проєкт Супермама 9 сезон 28 випуск від 24.04.2025.

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