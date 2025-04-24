Супермама 9 сезон 28 выпуск — смотреть онлайн от 24.04.2025

Выпуск 28 | 24.04.2025 | Сезон 9

Воспитание без границ или халатность? Во всем разберутся мамконтроль и Дмитрий Карпачев! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 9 сезон 28 выпуск от 24.04.2025 на сайте СТБ.

Еще во время знакомства 27-летняя мама без рамок Маша шокировала соперниц тем, что ее ребенок облизывал мусорник. В шоу Супермама 2025 мамочка докажет, что рамки в воспитании не важны, а воспитание без запретов – совсем не для нее. Маша воспитывает сына Марка, которому 2 года и 7 месяцев. Женщина хочет, чтобы ее мальчик вырос свободным и познавал мир без ограничений. Именно поэтому Марк ест все, что хочет, облизывает мусорные баки и матерится, если этого пожелает. Участницы проекта Супермама были поражены таким подходом Маши к воспитанию. Смогут ли они убедить ее в своей правоте? Что о последствиях такого материнства скажет Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн проект Супермама 9 сезон 28 выпуск от 24.04.2025.

Смотрите онлайн: Супермама 9 сезон 27 выпуск от 23.04.2025