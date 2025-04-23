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Video: Супермама 9 сезон 27 выпуск - смотреть онлайн от 23.04.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 27 выпуск от 23 апреля 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 23.04.2025 на СТБ
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Выпуск 27 | 23.04.2025 | Сезон 9

Как выглядит спартанское воспитание целой династии каратистов? Смотрите онлайн проект Супермама 9 сезон 27 выпуск от 23.04.2025!

Три придирчивые конкурентки уже готовы оценить плоды воспитания боевой мамы Валерии. В проекте Супермама 2025 Валерия рассказала, что ее семья по-настоящему уникальна, ведь это единственная семья в Украине, где все занимаются киокушин-карате. 44-летняя мама сама воспитывает восьмилетнего сына Максима в строгой дисциплине и требует от него порядка. Также Валерия уже семь лет создает ювелирные украшения, которые считает выражением стального характера с нежным подходом. Участница шоу Супермама уверена, что она заслуживает победы, ведь она уважает дисциплину и знает, как воспитать настоящего мужчину. Согласятся ли с этим ее соперницы? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 9 сезон 27 выпуск от 23.04.2025 на сайте СТБ.

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