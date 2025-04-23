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Video: Супермама 9 сезон 27 випуск - дивитись онлайн від 23.04.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 27 випуск від 23 квітня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 23.04.2025 на СТБ
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Випуск 27 | 23.04.2025 | Сезон 9

Як виглядає спартанське виховання цілої династії каратистів? Дивіться онлайн проєкт Супермама 9 сезон 27 випуск від 23.04.2025!

Три прискіпливі конкурентки вже готові оцінити плоди виховання бойової мами Валерії. У проєкті Супермама 2025 Валерія розповіла, що її родина по-справжньому унікальна, адже це єдина сім’я в Україні, де всі займаються кіокушин-карате. 44-річна матуся сама виховує восьмирічного сина Максима в суворій дисципліні й вимагає від нього порядку. Також Валерія вже сім років створює ювелірні прикраси, які вважає вираженням сталевого характеру з ніжним підходом. Учасниця шоу Супермама впевнена, що вона заслуговує на перемогу, адже вона поважає дисципліну й знає, як виховати справжнього чоловіка. Чи погодяться з цим її суперниці? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 9 сезон 27 випуск від 23.04.2025 на сайті СТБ.

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