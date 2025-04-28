Супермама 9 сезон 29 выпуск — смотреть онлайн от 28.04.2025

Выпуск 29 | 28.04.2025 | Сезон 9

Знакомьтесь со львовским квартетом, который вступает в новое соревнование за титул супермамы на этой неделе! Смотрите онлайн проект Супермама 9 сезон 29 выпуск от 28.04.2025, чтобы узнать, кто из львовянок станет победительницей, обойдя соперниц в хозяйственности, самореализации и воспитании детей.

Сначала свою королевскую жизнь продемонстрирует конкуренткам мама за воплощение желаний Вика, которая делает все, чтобы дать лучшее детство своей маленькой королеве Эмилии. Виктории 21 год, и она работает менеджером социальных сетей в иностранной компании. Участница шоу Супермама 2025 рассказала, что высокооплачиваемая работа позволяет ей воплощать все мечты дочери в реальность. Но почему профессия Вики шокирует мамочек? Занимается ли мамочка домашними делами? И кто больше всего вкладывается в развитие ребенка? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 9 сезон 29 выпуск от 28.04.2025 на сайте СТБ.

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