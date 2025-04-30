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Video: Супермама 9 сезон 31 випуск - дивитись онлайн від 30.04.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 31 випуск від 30 квітня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 30.04.2025 на СТБ
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Випуск 31 | 30.04.2025 | Сезон 9

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 31 випуск від 30.04.2025 та дізнайтеся, чому на думку психолога проєкту в мами Ніни сталася рольова плутанина та залежність від гендерних стереотипів. Чому жінка взяла на себе роль чоловіка в родині? Відповідь отримаєте в новому випуску сімейного реаліті Супермама.

Мама як тато Ніна відкриє всю правду про життя своєї нестандартної родини. Жінка взяла на себе роль чоловіка та сама вирішує фінансові питання, організовує добробут всіх членів сім’ї, а хатніми справами займається її мама. Чому Ніна досі живе з нею та навіть спить в одному ліжку? Чим обурить суперниць і стане приводом для критики такий спосіб життя родини? Чому всі минулі шлюби Ніни завершились драмою і які випробування вона пройшла? Всі подробиці непростого життя мами як тато Ніни – в 31 випуску реаліті-проєкту Супермама 9 сезон. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Смотрите онлайн: Супермама 9 сезон 30 выпуск от 29.04.2025

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