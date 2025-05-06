Супермама 9 сезон 34 випуск – дивитись онлайн від 06.05.2025

Випуск 34 | 06.05.2025 | Сезон 9

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Мама-керівниця Світлана точно знає, як тримати все під контролем і на роботі, і вдома, тож вона вже готова поділитися усіма подробицями життя медичної династії з учасницями шоу Супермама 2025. Світлані 38 років, і вона має три освіти: медичну, юридичну й економічну. Жінка зізналася, що вона завжди мріяла керувати в медичній сфері, і останні десять років вона успішно займала керівні посади.

Досягати успіху мама-керівниця навчає й свого одинадцятирічного сина Юрія, який живе за суворим графіком. Чи тисне Світлана на сина, щоб він також у майбутньому став лікарем? Чому вона аж сім разів одружувалася й не вважає свої шлюби помилками? І які вимоги матусі до майбутніх невісток шокували суперниць? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 9 сезон 34 випуск від 06.05.2025.

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