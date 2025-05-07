Супермама 9 сезон 35 випуск – дивитись онлайн від 07.05.2025

Випуск 35 | 07.05.2025 | Сезон 9

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 35 випуск від 07.05.2025 і дізнайтеся, як мама-королева Катя поєднує виховання трьох дітей із кармологією. Які кармічні уроки проходять її син та доньки? Що думають про такий вид заробітку суперниці? Чи визнає психолог Дмитро Карпачов такий метод частиною психології? Дізнайтесь у 35 випуску шоу Супермама.

Катерина вважає, що щаслива мама – це мама, яка перш за все піклується про себе та свою реалізацію. Саме тому жінка втілює свою мрію про модельну кар’єру, бере участь у конкурсах краси, медитує та займається спортом. Щодо домашніх справ: Катя делегує певну частину своїй помічниці. Як оцінять хазяйновитість Каті суперниці? Та чи високо визначать її самореалізацію, коли дізнаються, що Катерина брала участь у конкурсі краси, на який витратила понад 10 тисяч євро? Всі відповіді – у програмі Супермама 9 сезон 35 випуск. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Супермама 9 сезон 34 випуск від 06.05.2025