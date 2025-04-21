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Video: Супермама 9 сезон 25 випуск - дивитись онлайн від 21.04.2025

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 25 випуск від 21 квітня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 9 сезон ефір від 21.04.2025 на СТБ
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Випуск 25 | 21.04.2025 | Сезон 9

Дивіться онлайн Супермама 9 сезон 25 випуск від 21.04.2025 та дізнайтеся, як мама-свято Віка створює радість від кожного прожитого дня!

Вікторія створила для своїх дітей умови, в яких вони отримують задоволення від безтурботного дитинства, не обмежені дисципліною та суворим контролю щодо навчання, дозвілля та харчування. Мама дозволяє їсти фастфуд, не сварить за погані оцінки та не обмежує користування гаджетами, адже вважає, що в сучасному світі це необхідність – бути в тренді. Та не всі учасниці шоу Супермама розділили такий материнський підхід.

Дізнайтеся, як оцінили методи виховання мами-свято Віки конкурентки та що помітив у поведінці Вікторії психолог проєкту Дмитро Карпачов? Що приховується за образом завжди веселої людини? Вікторія не зможе стримати сліз під час розмови з психологом. Дивіться всі подробиці у 25 випуску шоу Супермама 9 сезон.

Дивіться онлайн: Супермама 9 сезон 24 випуск від 10.04.2025

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