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Video: Супермама 9 сезон 25 выпуск - смотреть онлайн от 21.04.2025

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 25 выпуск от 21 апреля 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 9 сезон эфир от 21.04.2025 на СТБ
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Выпуск 25 | 21.04.2025 | Сезон 9

Смотрите онлайн Супермама 9 сезон 25 выпуск от 21.04.2025 и узнайте, как мама-праздник Вика создает радость от каждого прожитого дня!

Виктория создала для своих детей условия, в которых они получают удовольствие от беззаботного детства, не ограничены дисциплиной и строгим контролем по обучению, досугу и питанию. Мама позволяет есть фастфуд, не ругает за плохие оценки и не ограничивает пользование гаджетами, ведь считает, что в современном мире это необходимость – быть в тренде. Но не все участницы шоу Супермама разделили такой материнский подход.

Узнайте, как оценили методы воспитания мамы-праздник Вики конкурентки и что заметил в поведении Виктории психолог проекта Дмитрий Карпачев? Что скрывается за образом всегда веселого человека? Виктория не сможет сдержать слез во время разговора с психологом. Смотрите все подробности в 25 выпуске шоу Супермама 9 сезон.

Смотрите онлайн: Супермама 9 сезон 24 выпуск от 10.04.2025

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