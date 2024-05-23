Супермама 7 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 23.05.2024

Випуск 48 | 23.05.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 48 випуск від 23.05.2024 на сайті СТБ!

39-річна Оля виховує 14-річного Леоніда й 11-річного Семена, а також понад 20 років будує стосунки із чоловіком. У шоу Супермама 2024 матуся прийшла, щоб показати, як правильне виховання цінностей сім’ї робить підлітковий вік дітей зовсім не складним. Суперницям Оля розповість про сімейні традиції, суворі правила чистоти в домі та жахи окупації, які довелося пережити її родині. Що найбільше вразить матусь? Чи чесно учасниці з Івано-Франківська ставили одна одній оцінки? І як розбір польотів у фіналі перетвориться на реальну бійку? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 48 випуск від 23.05.2024.

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