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Супермама

Video: Супермама 7 сезон 48 випуск - дивитись онлайн від 23.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 48 випуск від 23 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 23.05.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 48 випуск від 23.05.2024 на сайті СТБ!

39-річна Оля виховує 14-річного Леоніда й 11-річного Семена, а також понад 20 років будує стосунки із чоловіком. У шоу Супермама 2024 матуся прийшла, щоб показати, як правильне виховання цінностей сім’ї робить підлітковий вік дітей зовсім не складним. Суперницям Оля розповість про сімейні традиції, суворі правила чистоти в домі та жахи окупації, які довелося пережити її родині. Що найбільше вразить матусь? Чи чесно учасниці з Івано-Франківська ставили одна одній оцінки? І як розбір польотів у фіналі перетвориться на реальну бійку? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 48 випуск від 23.05.2024.

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