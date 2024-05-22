Супермама 7 сезон 47 випуск – дивитись онлайн від 22.05.2024

Випуск 47 | 22.05.2024 | Сезон 7

Зцілення, збагачення та здорові навички для малюка – про все це розповість вогняна мама Ліза, коли до неї завітає мамконтроль. Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 47 випуск від 22.05.2024!

21-річна Ліза – заміжня мама Одіна, якому 1 рік і 2 місяці. Учасниця шоу Супермама 2024 розповіла, що в її руках є сила стихії вогню, тому вона вміє зцілювати людей із важкими хворобами та змінювати їхні долі. Матуся багато часу витрачає на духовні практики, а також прищеплює малюкові здорове харчування без м’яса, риби й молока. Але чи справді Ліза піклується про безпеку сина? Чому вона збиває температуру в дитини лавандою та незлюбила педіатра? І чому стратегія виховання мами шокує Дмитра Карпачова? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 47 випуск від 22.05.2024.

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