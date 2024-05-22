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Video: Супермама 7 сезон 47 выпуск - смотреть онлайн от 22.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 47 выпуск от 22 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 22.05.2024 на СТБ
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Выпуск 47 | 22.05.2024 | Сезон 7

Исцеление, обогащение и здоровые навыки для малыша – обо всем этом расскажет огненная мама Лиза, когда к ней придет мамконтроль. Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 47 выпуск от 22.05.2024!

21-летняя Лиза – замужняя мама Одина, которому 1 год и 2 месяца. Участница шоу Супермама 2024 рассказала, что в ее руках есть сила стихии огня, поэтому она умеет исцелять людей с тяжелыми болезнями и менять их судьбы. Мамочка много времени тратит на духовные практики, а также прививает малышу здоровое питание без мяса, рыбы и молока. Но действительно ли Лиза заботится о безопасности сына? Почему она сбивает температуру у ребенка лавандой и невзлюбила педиатра? И почему стратегия воспитания мамы шокирует Дмитрия Карпачева? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 47 выпуск от 22.05.2024.

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