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Video: Супермама 7 сезон 46 выпуск - смотреть онлайн от 21.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 46 выпуск от 21 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 21.05.2024 на СТБ
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Выпуск 46 | 21.05.2024 | Сезон 7

Карине 25 лет, и она наслаждается каждой минутой декрета. В шоу Супермама 2024 мама в удовольствие расскажет, как она заботится о своей двухлетней дочери Лилиане и почему позволяет ей быть королевой, чьи прихоти всегда исполняет мама. Карина считает себя супермамой, ведь ее ребенку никогда не бывает скучно. Женщина придумывает разные игры, проводит с дочерью химические эксперименты и качественно проводит совместное время. Но действительно ли жизнь Карины столь безмятежна? Почему для нее столь важно научить ребенка защите личных границ? И почему мама хочет, чтобы ее муж прошел детектор лжи? Смотрите онлайн шоу Супермама 7 сезон 46 выпуск от 21.05.2024.

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