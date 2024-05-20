Супермама 7 сезон 45 выпуск — смотреть онлайн от 20.05.2024

Выпуск 45 | 20.05.2024 | Сезон 7

Встречайте квартет мам из Ивано-Франковска – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 45 выпуск от 20.05.2024. Какая мамочка лучше всего заботится о детях: огненная мама Лиза, мама за семейные традиции Оля, ранняя мама Диана или мама в удовольствие Карина? Не пропустите самое интересное!

Ранняя мама Диана первой встретит гостей и покажет, как она заботится о трех сыновьях. Старшему сыну участницы шоу Супермама 2024 три года. Мамочка с детства прививает мальчику самостоятельность и гордится тем, что уже с полутора лет он самостоятельно ходит в туалет, ест, убирает, а теперь еще и помогает Диане с близнецами-младенцами. Женщина уверена, что она гораздо лучше заботится о детях, чем более старшие многодетные мамы. Действительно ли это так? Все тщательно проверит мамконтроль! Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 45 выпуск от 20.05.2024 на сайте СТБ.

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