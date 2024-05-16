Супермама 7 сезон 44 выпуск — смотреть онлайн от 16.05.2024

Выпуск 44 | 16.05.2024 | Сезон 7

Суперспособности или вечный день сурка? Узнайте подробности воспитания мамы двойняшек и имя победительницы этой недели – смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 44 выпуск от 16.05.2024 на сайте СТБ!

Але 31 год, и она полностью посвятила себя семье. За 17 дней до полномасштабного вторжения мамочка родила двойню Адриана и Еву, поэтому сейчас участница шоу Супермама 2024 сидит в декрете, пока ее муж Андрей обеспечивает семью. Аля рассказала, что имеет суперспособности, ведь она воспитывает двоих детей одного возраста и делает это на все 100 %. Почему конкурентки усомнятся в этом? Из-за чего у Али постоянно слезы на глазах? И какая мама станет супермамой на этой неделе? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 44 выпуск от 16.05.2024.

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