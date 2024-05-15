Супермама 7 сезон 43 выпуск — смотреть онлайн от 15.05.2024

Выпуск 43 | 15.05.2024 | Сезон 7

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 43 выпуск от 15.05.2024, чтобы увидеть, как духовные практики помогают Даше познавать себя и помогать другим.

В этот раз со своей жизнью познакомит мам просветленная мама Даша, которая сочетает психологию и эзотерику, чтобы научить людей стать творцами собственной жизни. Участница шоу Супермама 2024 практикует углехождение, гвоздестояние и музыкальную терапию, а одну из таких практик даже предложит соперницам! Согласится ли кто-то из участниц на опасную авантюру? Почему Даша лояльно относится к ранним отношениям пятнадцатилетней дочери? И как она прошла жизненный путь от «ребенка улицы» к счастливой женщине? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 43 выпуск от 15.05.2024.

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