Супермама 7 сезон 42 выпуск — смотреть онлайн от 14.05.2024

Выпуск 42 | 14.05.2024 | Сезон 7

Можно ли воспитывать детей на расстоянии? Все выяснят мамочки во время знакомства с семьей Тани – смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 42 выпуск от 14.05.2024.

Тане 33 года. Она родом из Донецка, но после начала войны участница шоу Супермама 2024 переехала с семьей в Краматорск. Именно здесь она открыла свой салон красоты, где и проводит большую часть времени. После полномасштабного вторжения Таня решила, что ее детям будет безопаснее в столице, поэтому доверила Гордея и Германа младшей сестре Лизе и няне, пока строит карьеру в Краматорске. Действительно ли мамочке удалось построить отношения с детьми на расстоянии? Почему она гораздо строже относится к старшему сыну, чем к младшему? И какие трагедии прошлого до сих пор причиняют маме боль? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 42 выпуск от 14.05.2024 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Супермама – все выпуски

Смотрите онлайн: Супермама 7 сезон 41 выпуск от 13.05.2024