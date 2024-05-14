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Video: Супермама 7 сезон 42 выпуск - смотреть онлайн от 14.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 42 выпуск от 14 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 14.05.2024 на СТБ
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Можно ли воспитывать детей на расстоянии? Все выяснят мамочки во время знакомства с семьей Тани – смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 42 выпуск от 14.05.2024.

Тане 33 года. Она родом из Донецка, но после начала войны участница шоу Супермама 2024 переехала с семьей в Краматорск. Именно здесь она открыла свой салон красоты, где и проводит большую часть времени. После полномасштабного вторжения Таня решила, что ее детям будет безопаснее в столице, поэтому доверила Гордея и Германа младшей сестре Лизе и няне, пока строит карьеру в Краматорске. Действительно ли мамочке удалось построить отношения с детьми на расстоянии? Почему она гораздо строже относится к старшему сыну, чем к младшему? И какие трагедии прошлого до сих пор причиняют маме боль? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 42 выпуск от 14.05.2024 на сайте СТБ.

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