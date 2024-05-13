Супермама 7 сезон 41 выпуск — смотреть онлайн от 13.05.2024

Выпуск 41 | 13.05.2024 | Сезон 7

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 41 выпуск от 13.05.2024 на сайте СТБ! Какая мамочка больше всего удивит соперниц в новом квартете: ласковая мама Настя, мама с суперспособностями Аля, просветленная мама Даша или мама на расстоянии Таня? Не пропустите самое интересное!

Анастасии 27 лет. Она наслаждается счастливым браком, воспитывает двух малышей Матвея и Соломию, а также ждет третьего ребенка. В проекте Супермама 2024 Настя рассказала, что она занимается бытом и уходом за детьми, пока любимый обеспечивает семью. Мамочка позволяет малышам безобразничать и шуметь, ведь ее это совсем не раздражает. Какое признание Насти шокирует соперниц и разрушит для них картинку идеального брака? Как мамы оценят чистоту в доме идеальной хозяйки? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 41 выпуск от 13.05.2024.

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