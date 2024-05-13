Супермама 7 сезон 41 випуск – дивитись онлайн від 13.05.2024

Випуск 41 | 13.05.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 41 випуск від 13.05.2024 на сайті СТБ! Яка матуся найбільше здивує суперниць у новому квартеті: лагідна мама Настя, мама із суперздібностями Аля, просвітлена мама Даша чи мама на відстані Таня? Не пропустіть найцікавіше!

Анастасії 27 років. Вона насолоджується щасливим шлюбом, виховує двох малюків Матвія й Соломію, а також чекає третю дитину. У проєкті Супермама 2024 Настя розповіла, що вона займається побутом і доглядом за дітьми, поки коханий забезпечує родину. Матуся дозволяє малечі бешкетувати й галасувати, адже це її зовсім не дратує. Яке зізнання Насті шокує суперниць і зруйнує для них картинку ідеального шлюбу? Як мами оцінять чистоту в домі бездоганної господині? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 41 випуск від 13.05.2024.

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