Супермама 7 сезон 42 випуск – дивитись онлайн від 14.05.2024

Випуск 42 | 14.05.2024 | Сезон 7

Чи можна виховувати дітей на відстані? Усе з’ясують матусі під час знайомства з родиною Тані – дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 42 випуск від 14.05.2024.

Тані 33 роки. Вона родом із Донецька, проте після початку війни учасниця шоу Супермама 2024 переїхала з родиною до Краматорська. Саме тут вона відкрила свій салон краси, де й проводить більшу частину часу. Після повномасштабного вторгнення Таня вирішила, що її дітям буде безпечніше в столиці, тому вона довірила Гордея й Германа молодшій сестрі Лізі та няні, поки будує кар’єру в Краматорську. Чи справді матусі вдалося побудувати стосунки з дітьми на відстані? Чому вона набагато суворіша до старшого сина, ніж до молодшого? І які трагедії минулого досі завдають мамі болю? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 42 випуск від 14.05.2024 на сайті СТБ.

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