Супермама 7 сезон 43 випуск – дивитись онлайн від 15.05.2024

Випуск 43 | 15.05.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 43 випуск від 15.05.2024, щоб побачити, як духовні практики допомагають Даші пізнавати себе та допомагати іншим.

Цього разу зі своїм життям познайомить матусь просвітлена мама Даша, яка поєднує психологію й езотерику, щоб навчити людей стати творцями власного життя. Учасниця шоу Супермама 2024 практикує вуглеходіння, цвяхостояння й музичну терапію, а одну з таких практик навіть запропонує суперницям! Чи погодиться хтось з учасниць на небезпечну авантюру? Чому Даша лояльно ставиться до ранніх стосунків п’ятнадцятирічної доньки? І як вона пройшла життєвий шлях від «дитини вулиці» до щасливої жінки? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 43 випуск від 15.05.2024.

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