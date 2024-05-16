Супермама 7 сезон 44 випуск – дивитись онлайн від 16.05.2024

Випуск 44 | 16.05.2024 | Сезон 7

Суперздібності чи вічний день сурка? Дізнайтеся подробиці виховання мами двійнят та ім’я переможниці цього тижня – дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 44 випуск від 16.05.2024 на сайті СТБ!

Алі 31 рік, і вона повністю присвятила себе родині. За 17 днів до повномасштабного вторгнення матуся народила двійнят Адріана й Єву, тому зараз учасниця шоу Супермама 2024 сидить у декреті, поки її чоловік Андрій забезпечує сім’ю. Аля розповіла, що має суперздібності, адже вона виховує двох дітей одного віку та робить це на всі 100 %. Чому конкурентки поставлять це під сумнів? Через що в Алі постійно сльози на очах? І яка матуся стане супермамою цього тижня? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 44 випуск від 16.05.2024.

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