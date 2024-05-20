Супермама 7 сезон 45 випуск – дивитись онлайн від 20.05.2024

Випуск 45 | 20.05.2024 | Сезон 7

Зустрічайте квартет мам з Івано-Франківська – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 45 випуск від 20.05.2024. Яка матуся найкраще дбає про дітей: вогняна мама Ліза, мама за сімейні традиції Оля, рання мама Діана чи мама в задоволення Карина? Не пропустіть найцікавіше!

Рання мама Діана першою зустріне гостей і покаже, як вона піклується про трьох синів. Старшому синові учасниці шоу Супермама 2024 три роки. Матуся змалку прищеплює хлопчику самостійність і пишається тим, що вже з півтора року він самостійно ходить у туалет, їсть, прибирає, а зараз ще й допомагає Діані з близнюками-немовлятами. Жінка впевнена, що вона набагато краще піклується про дітей, ніж більш старші багатодітні матусі. Чи справді це так? Усе ретельно перевірить мамконтроль! Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 45 випуск від 20.05.2024 на сайті СТБ.

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