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Video: Супермама 7 сезон 46 випуск - дивитись онлайн від 21.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 46 випуск від 21 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 21.05.2024 на СТБ
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Випуск 46 | 21.05.2024 | Сезон 7

Карині 25 років, і вона насолоджується кожною хвилиною декрету. У шоу Супермама 2024 мама в задоволення розповість, як вона піклується про свою дворічну донечку Ліліану та чому дозволяє їй бути королевою, чиї забаганки завжди виконує мама. Карина вважає себе супермамою, адже її дитині ніколи не буває нудно. Жінка вигадує різні ігри, проводить із донькою хімічні експерименти та якісно проводить спільний час. Але чи справді життя Карини настільки безтурботне? Чому для неї настільки важливо навчити дитину захисту особистих кордонів? І чому матуся хоче, щоб її чоловік пройшов детектор брехні? Дивіться онлайн шоу Супермама 7 сезон 46 випуск від 21.05.2024.

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