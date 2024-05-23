Супермама 7 сезон 48 выпуск — смотреть онлайн от 23.05.2024

Выпуск 48 | 23.05.2024 | Сезон 7

Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 48 выпуск от 23.05.2024 на сайте СТБ!

39-летняя Оля воспитывает 14-летнего Леонида и 11-летнего Семена, а также более 20 лет строит отношения с мужем. В шоу Супермама 2024 мамочка пришла, чтобы показать, как правильное воспитание ценностей семьи делает подростковый возраст детей совсем не сложным. Соперницам Оля расскажет про семейные традиции, суровые правила чистоты в доме и ужасы оккупации, которые пришлось пережить ее семье. Что больше всего поразит мам? Честно ли участницы из Ивано-Франковска ставили друг другу оценки? И как разбор полетов в финале превратится в реальную драку? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 48 выпуск от 23.05.2024.

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