Супермама 7 сезон 40 випуск – дивитись онлайн від 09.05.2024

Випуск 40 | 09.05.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 40 випуск від 09.05.2024, щоб познайомитися зі спритною мамою Оленою та її малюками-погодками.

Заміжня матуся Олена у свої 27 років виховує півторарічну Анну й трирічного Романа, почала власну справу з випікання тортиків і самостійно виконує всі домашні обов’язки. У шоу Супермама 2024 учасниця продемонструє суперницям свої кулінарні та приховані таланти, а також шокує матусь відвертим зізнанням щодо свого шлюбу. Чому Олену дратують дотики її чоловіка? Як вона встигає все робити, коли весь час проводить із малюками? І хто стане супермамою? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 40 випуск від 09.05.2024.

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