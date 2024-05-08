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Супермама

Video: Супермама 7 сезон 39 випуск - дивитись онлайн від 08.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 39 випуск від 08 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 08.05.2024 на СТБ
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Випуск 39 | 08.05.2024 | Сезон 7

Мамконтроль уважно роздивиться під мікроскопом життя мами-хірургині Юлії – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 39 випуск від 08.05.2024!

Юлії 30 років, і вона піклується про п’ятирічну донечку Алісу. У шоу Супермама 2024 учасниця розповість конкуренткам, чому вирішила присвятити себе лікарській справі. Мама-хірургиня Юля волонтерить на сході країни, робить складні операції в державній лікарні та пластичні операції в приватній клініці. Чи встигає матуся проводити час із дочкою? Чому вона розійшлася із чоловіком-іноземцем? І з якими упередженнями боролася в медичній сфері? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 39 випуск від 08.05.2024.

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