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Video: Супермама 7 сезон 39 выпуск - смотреть онлайн от 08.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 39 выпуск от 08 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 08.05.2024 на СТБ
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Выпуск 39 | 08.05.2024 | Сезон 7

Мамконтроль внимательно рассмотрит под микроскопом жизнь мамы-хирурга Юлии – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 39 выпуск от 08.05.2024!

Юлии 30 лет, и она заботится о пятилетней дочери Алисе. В шоу Супермама 2024 участница расскажет конкуренткам, почему она решила посвятить себя врачебному делу. Мама-хирург Юля волонтёрит на востоке страны, делает сложные операции в государственной больнице и пластические операции в частной клинике. Успевает ли мамочка проводить время с дочерью? Почему она разошлась с мужем-иностранцем? И с какими предубеждениями боролась в медицинской сфере? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 39 выпуск от 08.05.2024.

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