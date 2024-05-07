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Video: Супермама 7 сезон 38 выпуск - смотреть онлайн от 07.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 38 выпуск от 07 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 07.05.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 38 выпуск от 07.05.2024, чтобы познакомиться с веселой жизнью мамы за игры Ангелины.

28-летняя Ангелина – мамочка, которая с мужем Дмитрием воспитывает двухлетнего сына Адама. Участница шоу Супермама 2024 много лет работала аниматором, но сейчас она всю себя посвящает материнству и воспитывает ребенка в игровой форме. Мама за игры Ангелина считает, что разнообразные игрушки – это ключевой инструмент для развития малыша. Согласятся ли с этим ее соперницы и Дмитрий Карпачев? Что раскрыло талант Ангелины к организации праздников? И как секс по дружбе перерос в любовь? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 38 выпуск от 07.05.2024 на сайте СТБ.

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