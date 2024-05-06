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Video: Супермама 7 сезон 37 выпуск - смотреть онлайн от 06.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 37 выпуск от 06 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 06.05.2024 на СТБ
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Выпуск 37 | 06.05.2024 | Сезон 7

Серьезность и игра, ежечасный труд и забота о себе – встречайте четырех мамочек из Киева, которые на этой неделе будут бороться за победу! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 37 выпуск от 06.05.2024.

Мама-цветочек Оля первой встретит соперниц, чтобы показать им свою жизнь, наполненную женственностью, ритуалами красоты и любовью к себе. Участница шоу Супермама 2024 уверена, что главная сила женщин скрывается в их слабости и женственности, поэтому тема красоты и ухода стала главной в ее воспитании девятилетней дочери Виолы. Почему стандарты женственности являются главными в жизни Оли и ее ребенка? Действительно ли она развелась с первым мужем, потому что он ничего ей не купил на день рождения? И как Вселенная подарила маме настоящую любовь? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 37 выпуск от 06.05.2024.

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