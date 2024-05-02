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Video: Супермама 7 сезон 36 выпуск - смотреть онлайн от 02.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 36 выпуск от 02 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 02.05.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 7 сезон 36 выпуск от 02.05.2024, чтобы узнать главный секрет многодетной семьи Сусанны.

Перед феерическим финалом мама на все руки Сусанна познакомит соперниц с любимым и своими четырьмя детьми. Участница шоу Супермама 2024 воспитывает двадцатилетнего Антона, пятнадцатилетнего Павла, четырехлетнего Платона и Саманту, которой 1 год и 9 месяцев. Сусанна с детства прививает детям любовь к труду, поэтому они помогают мамочке во всех домашних делах, а старший сын присматривает за младшими братом и сестрой. Достаточно ли Павлу времени на саморазвитие и отдых? Почему Сусанна изменила все свои документы? И правда ли, что мама встретила гостей с перфоратором, чтобы сделать с ними ремонт? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 36 выпуск от 02.05.2024.

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