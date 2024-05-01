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Video: Супермама 7 сезон 35 выпуск - смотреть онлайн от 01.05.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 35 выпуск от 01 мая 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 01.05.2024 на СТБ
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Гостевой брак, любовь по графику и воспитание по духовному паспорту – смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 35 выпуск от 01.05.2024.

В этом выпуске шоу Супермама 2024 придирчивый мамконтроль проверит, как выглядит гостевая супружеская жизнь, а также хватает ли ребенку внимания, если оно уделяется только по графику. Мама-интернешнл Кристина пригласила соперниц в квартиру в центре города, чтобы рассказать о воспитании и самореализации. Мамочка работает блогершей и матрициологом, а свою семилетнюю дочь Злату она воспитывает по детскому духовному паспорту. Как это выглядит на практике? Какой секрет мамы откроет девочка? И почему Кристина живет отдельно от мужа-иностранца? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 35 выпуск от 01.05.2024 на сайте телеканала СТБ.

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