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Video: Супермама 7 сезон 35 випуск - дивитись онлайн від 01.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 35 випуск від 01 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 01.05.2024 на СТБ
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Випуск 35 | 01.05.2024 | Сезон 7

Гостьовий шлюб, кохання за графіком і виховання за духовним паспортом – дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 35 випуск від 01.05.2024.

У цьому випуску шоу Супермама 2024 прискіпливий мамконтроль перевірить, як виглядає гостьове подружнє життя, а також чи вистачає дитині уваги, коли вона приділяється лише за графіком. Мама-інтернешнл Христина запросила суперниць до квартири в центрі міста, щоб розповісти про виховання й самореалізацію. Матуся працює блогеркою та матриціологинею, а свою семирічну дочку Злату вона виховує за дитячим духовним паспортом. Як це виглядає на практиці? Який секрет мами розкриє дівчинка? І чому Христина живе окремо від чоловіка-іноземця? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 35 випуск від 01.05.2024 на сайті телеканалу СТБ.

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