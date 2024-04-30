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Video: Супермама 7 сезон 34 випуск - дивитись онлайн від 30.04.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 34 випуск від 30 квітня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 30.04.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 34 випуск від 30.04.2024 на сайті СТБ!

Діані 26 років, і вона виховує півторарічного сина Девіда разом із чоловіком Миколою. Поки коханий учасниці шоу Супермама 2024 забезпечує родину, матуся займається вихованням дитини й доглядом за собою. Мама за прийняття себе Діана хоче, щоб її син також приймав себе таким, яким він є. Саме тому матуся хоче, щоб Девід сам вибрав свою стать, і пояснює, що дитячі іграшки не діляться на дівчачі чи хлопчачі. Що про такі методи виховання скаже Дмитро Карпачов? Який сюрприз Діана приготувала для суперниць? І чи справді вона займалася коханням із чоловіком при дитині? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 34 випуск від 30.04.2024.

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