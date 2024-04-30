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Video: Супермама 7 сезон 34 выпуск - смотреть онлайн от 30.04.2024

Смотрите онлайн Супермама 7 сезон 34 выпуск от 30 апреля 2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 7 сезон эфир от 30.04.2024 на СТБ
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Диане 26 лет, и она воспитывает полуторагодовалого сына Дэвида вместе с мужем Николаем. Пока любимый участницы шоу Супермама 2024 обеспечивает семью, мамочка занимается воспитанием ребенка и уходом за собой. Мама за принятие себя Диана хочет, чтобы ее сын также принимал себя таким, какой он есть. Именно поэтому мамочка хочет, чтобы Дэвид сам выбрал свой пол, и объясняет, что детские игрушки не делятся на девчачьи или мальчиковые. Что о таких методах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? Какой сюрприз Диана приготовила для соперниц? И правда ли, что она занималась любовью с мужем при ребенке? Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 34 выпуск от 30.04.2024.

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