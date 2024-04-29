Супермама 7 сезон 33 выпуск — смотреть онлайн от 29.04.2024

Выпуск 33 | 29.04.2024 | Сезон 7

Смотрите онлайн проект Супермама 7 сезон 33 выпуск от 29.04.2024, чтобы познакомиться с новым квартетом мам! Какая киевская мама больше всего поразит соперниц во время знакомства: мама как надо Елена, мама на все руки Сусанна, мама-интернешнл Кристина или мама за принятие себя Диана? Узнайте прямо сейчас!

Со своей дисциплинированной и сбалансированной жизнью первой познакомит мамконтроль мама как надо Елена. Участнице шоу Супермама 31 год, и она воспитывает трехлетнюю дочь Злату. Елена с детства объясняет ребенку, что есть вещи, которые не всегда хочется делать, но это необходимо. Что о таком подходе в воспитании скажет Дмитрий Карпачев? Почему Злата в свои три года уже хочет подколоть губки? И от чего Елене пришлось отказаться ради своей семьи? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 7 сезон 33 выпуск от 29.04.2024.

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