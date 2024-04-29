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Video: Супермама 7 сезон 33 випуск - дивитись онлайн від 29.04.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 33 випуск від 29 квітня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 29.04.2024 на СТБ
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Випуск 33 | 29.04.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 33 випуск від 29.04.2024, щоб познайомитись із новим квартетом матусь! Яка київська мама найбільше вразить суперниць під час знайомства: мама як треба Олена, мама на всі руки Сусанна, мама-інтернешнл Христина чи мама за прийняття себе Діана? Дізнайтеся просто зараз!

Зі своїм дисциплінованим і збалансованим життям першою познайомить мамконтроль мама як треба Олена. Учасниці шоу Супермама 31 рік, і вона виховує трирічну донечку Злату. Олена змалку пояснює дитині, що є речі, які не не завжди хочеться робити, проте це необхідно. Що про такий підхід у вихованні скаже Дмитро Карпачов? Чому Злата у свої 3 роки вже хоче підколоти губки? І від чого Олені довелося відмовитися заради своєї родини? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 33 випуск від 29.04.2024.

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