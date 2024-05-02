Супермама 7 сезон 36 випуск – дивитись онлайн від 02.05.2024

Випуск 36 | 02.05.2024 | Сезон 7

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 36 випуск від 02.05.2024, щоб дізнатися головний секрет багатодітної родини Сусанни.

Перед феєричним фіналом мама на всі руки Сусанна познайомить суперниць із коханим і своїми чотирма дітьми. Учасниця шоу Супермама 2024 виховує двадцятилітнього Антона, п’ятнадцятилітнього Павла, чотирирічного Платона й Саманту, якій 1 рік і 9 місяців. Сусанна змалку прищеплює дітям любов до праці, тому вони допомагають матусі в усіх домашніх справах, а старший син доглядає молодших брата й сестру. Чи вистачає Павлу часу на саморозвиток і відпочинок? Чому Сусанна змінила всі свої документи? І чи справді матуся зустріла гостей із перфоратором, щоб зробити з ними ремонт? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 36 випуск від 02.05.2024.

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