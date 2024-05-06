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Video: Супермама 7 сезон 37 випуск - дивитись онлайн від 06.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 37 випуск від 06 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 06.05.2024 на СТБ
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Серйозність і гра, щогодинна праця й турбота про себе – зустрічайте чотирьох матусь із Києва, які цього тижня боротимуться за перемогу! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 7 сезон 37 випуск від 06.05.2024.

Мама-квіточка Оля першою зустріне суперниць, щоб показати їм своє життя, наповнене жіночністю, ритуалами краси й любов’ю до себе. Учасниця шоу Супермама 2024 впевнена, що головна сила жінок приховується в їхній слабкості й жіночності, тому тема вроди й догляду стала головною в її вихованні дев’ятирічної дочки Віоли. Чому стандарти жіночності є головними в житті Олі і її дитини? Чи справді вона розлучилася з першим чоловіком, бо він їй нічого не купив на день народження? І як Всесвіт подарував матусі справжнє кохання? Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 37 випуск від 06.05.2024.

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