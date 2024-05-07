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Video: Супермама 7 сезон 38 випуск - дивитись онлайн від 07.05.2024

Дивіться онлайн Супермама 7 сезон 38 випуск від 07 травня 2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 7 сезон ефір від 07.05.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Супермама 7 сезон 38 випуск від 07.05.2024, щоб познайомитися з веселим життям мами за ігри Ангеліни.

28-річна Ангеліна – матуся, яка із чоловіком Дмитром виховує дворічного сина Адама. Учасниця шоу Супермама 2024 багато років працювала аніматоркою, але зараз вона всю себе присвячує материнству й виховує дитину в ігровій формі. Мама за ігри Ангеліна вважає, що різноманітні забавки – це ключовий інструмент для розвитку малюка. Чи погодяться із цим її суперниці та Дмитро Карпачов? Що розкрило хист Ангеліни до організації свят? І як секс по дружбі переріс у кохання? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 7 сезон 38 випуск від 07.05.2024 на сайті СТБ.

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